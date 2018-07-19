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Московская погода явила жителям «Балтийский синдром»
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Московская погода явила жителям «Балтийский синдром» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
На Москву за несколько часов вылилась недельная норма осадков. Добраться сухим до дома 19 июля вечером вряд ли получится. Как говорят синоптики — у столичной погоды обострился «Балтийский синдром». Это когда тепло и в то же время очень сыро. В городе сохраняется желтый уровень опасности из-за порывистого ветра.
Мощный ливень, который обрушился сегодня на столичный регион, принес долгожданную прохладу и сбил установившуюся за последние дни 30-градусную жару. Дождь был такой силы, что на некоторых московских улицах образовались настоящие реки. Поток воды настолько сильный, что канализационные сливы просто не справляются с ним.
Ливень начался за считанные минуты. За плотной пеленой воды временами едва можно было различить людей. Зонты и дождевики не спасали. Пешеходы укрывались от непогоды где придётся.
Дождь прекратился так же быстро. Но порывы ветра до 17-метров в секунду никуда не исчезли. Москве даже поставили диагноз — «Балтийский синдром». Это когда очень влажно и тепло. В выходные термометры снова устремятся к 30-градусной отметке. Но дождевые облака никуда не уйдут.
"Погода нас ожидает неустойчивая, с локальными ливневыми дождями, очаговыми грозами. Но все-таки солнце будет настойчиво пробиваться сквозь облака, за счет этого мы рассчитываем на постепенное повышение дневной температуры до 23-28 градусов", — рассказала Елена Волосюк, ведущий специалист центра погоды «Фобос».
По словам синоптиков, несмотря на обильные осадки, в ближайшие дни нас ждет настоящая летняя погода. Температура в выходные может превысить свои многолетние значения.
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