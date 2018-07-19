Росрыболовство назвало виды рыб для разведения в водоемах Севера

АРХАНГЕЛЬСК , 19 июля. / ТАСС /. Сиговые рыбы, арктический голец и форель наиболее перспективны для разведения в водоемах на севере СЗФО. Об этом ТАСС сообщил в четверг замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.

"Это некоторые виды сигов, это арктический голец и форель. Форель, конечно, требовательна к определенной температуре, но это температура низкая, 12-16 градусов — самое оптимальное для форели. Тут надо искать достаточно глубокие водоемы с проточностью, постоянное движение воды для форели очень важно", — рассказал ТАСС Соколов в кулуарах совещания в Архангельске по развитию аквакультуры в СЗФО.

По его словам, форель является наиболее востребованным продуктом.