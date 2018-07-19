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Росрыболовство назвало виды рыб для разведения в водоемах Севера
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Росрыболовство назвало виды рыб для разведения в водоемах Севера 

ТАСС 1 час назад
АРХАНГЕЛЬСК, 19 июля. /ТАСС/. Сиговые рыбы, арктический голец и форель наиболее перспективны для разведения в водоемах на севере СЗФО. Об этом ТАСС сообщил в четверг замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.
"Это некоторые виды сигов, это арктический голец и форель. Форель, конечно, требовательна к определенной температуре, но это температура низкая, 12-16 градусов — самое оптимальное для форели. Тут надо искать достаточно глубокие водоемы с проточностью, постоянное движение воды для форели очень важно", — рассказал ТАСС Соколов в кулуарах совещания в Архангельске по развитию аквакультуры в СЗФО.
По его словам, форель является наиболее востребованным продуктом.
Также в северных регионах есть перспективы разведения моллюсков, но пока это экономически не очень выгодно. «Это гораздо труднее: еще в советские времена разводили мидий, например, в Белом море, у них прекрасные вкусовые качества, но мидия очень долго растет, очень тяжело выращивать. Замерзают прибрежные акватории, припай, огромные приливы— отливы — все это делает выращивание мидий пока не слишком рентабельным, но делаются попытки нащупать технологию, которая позволит их рентабельно производить», — сказал представитель Росрыболовства.
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