К дождю готовы: куда обращаться при подтоплениях

Вечером 19 июля в Москве ожидается сильный дождь. Такая погода сохранится и в ночь на 20 июля.

Главное управление МЧС России по Москве предупреждает о потоках воды на дорогах, затруднении движения и возможном увеличении числа дорожных аварий. Водителей призывают быть внимательнее, так как во время сильного дождя ухудшается видимость и становится сложнее управлять автомобилем.

При подтоплениях горожанам рекомендуют обращаться в коммунальные службы. Мосводосток привлек к работе более 275 бригад. В их составе более 1,1 тысячи сотрудников и 367 единиц техники, в том числе специализированной, для предупреждения скоплений воды.

При подтоплениях можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу ГУП «Мосводосток» и оставить заявку на вызов бригады по телефону: +7 (495) 657-87-03.

В случае происшествий следует звонить по телефонам: 01, 101, +7 (495) 637-22-22 (единый телефон доверия ГУ МЧС России по Москве).

Куда жаловаться на подтопления и другие последствия непогоды