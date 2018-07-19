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К дождю готовы: куда обращаться при подтоплениях
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К дождю готовы: куда обращаться при подтоплениях 

Mos.ru 1 час назад
Фото: Mos.ru
Вечером 19 июля в Москве ожидается сильный дождь. Такая погода сохранится и в ночь на 20 июля.
Главное управление МЧС России по Москве предупреждает о потоках воды на дорогах, затруднении движения и возможном увеличении числа дорожных аварий. Водителей призывают быть внимательнее, так как во время сильного дождя ухудшается видимость и становится сложнее управлять автомобилем.
При подтоплениях горожанам рекомендуют обращаться в коммунальные службы. Мосводосток привлек к работе более 275 бригад. В их составе более 1,1 тысячи сотрудников и 367 единиц техники, в том числе специализированной, для предупреждения скоплений воды.
При подтоплениях можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу ГУП «Мосводосток» и оставить заявку на вызов бригады по телефону: +7 (495) 657-87-03.
В случае происшествий следует звонить по телефонам: 01, 101, +7 (495) 637-22-22 (единый телефон доверия ГУ МЧС России по Москве).
Куда жаловаться на подтопления и другие последствия непогоды
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