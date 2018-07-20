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1/5 часть месячной нормы осадков может выпасть в Москве в выходные
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1/5 часть месячной нормы осадков может выпасть в Москве в выходные 

РИАМО 59 минут назад
Фото: РИАМО
В предстоящие выходные, 21 и 22 июля, в Москве пройдут сильные дожди, количество осадков может составить до двух ведер на квадратный метр, или одну пятую месячной нормы, но при этом ливни будут носить локальный характер, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в выходные синоптическую ситуацию в Московском регионе обусловит теплый сектор циклонической депрессии, насыщенной разрозненными дождевыми тучами при высокой грозовой активности, а также влажным и теплым черноморским воздухом с температурным фоном, соответствующим показателям многолетней метеостатистики.
«В субботу и воскресенье на столицу может вылиться до 20 миллиметров, то есть на каждый квадратный метр улиц города придется по два ведра дождевой воды, что составляет 1/5 часть месячной нормы. Однако, учитывая то, что грозовые облака и связанные с ними суперячейки в диаметре составляют около 15-25 километров, ливни будут носить мозаичный характер», — написал Тишковец в Instagram.
При этом в столице будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Минимальная температура в городе плюс 17-20 градусов, по области плюс 15-20 градусов. Днем облачно с неустойчивыми прояснениями, ливни, грозы. Максимальная температура в городе 24-27 градусов выше нуля, по области 23-28 градусов. Ветер восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 741 миллиметр ртутного столба.
«Начало следующей недели изменений в погоду не принесет», — заключил Тишковец.
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