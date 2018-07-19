В Карачаево-Черкесии град и засуха привели к гибели более 17 тыс. га посевов

ЧЕРКЕССК , 19 июля. / ТАСС /. Более 17 тыс. сельскохозяйственных посевов в пяти районах Карачаево-Черкесии (КЧР) пострадали из-за сильных ливней с градом и засухи, сообщили ТАСС в четверг в минсельхозе КЧР.

"По предварительным данным, больше всего посевов — 14,7 тыс. га — погибли от длительной засухи в Адыге-Хабльском, Ногайском и Хабезском районах, что составляет 27,2% от общей площади посевов", — сказали в ведомстве.

В региональном минсельхозе отметили, что более 2,6 тыс. посевов в Адыге-Хабльском, Карачаевском и Малокарачаевском муниципальных образованиях пострадали из-за сильных дождей с градом и шквалистого ветра, прошедших 1 июля. Сумма ущерба пока не определена.