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В Карачаево-Черкесии град и засуха привели к гибели более 17 тыс. га посевов
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В Карачаево-Черкесии град и засуха привели к гибели более 17 тыс. га посевов 

ТАСС 1 час назад
ЧЕРКЕССК, 19 июля. /ТАСС/. Более 17 тыс. сельскохозяйственных посевов в пяти районах Карачаево-Черкесии (КЧР) пострадали из-за сильных ливней с градом и засухи, сообщили ТАСС в четверг в минсельхозе КЧР.
"По предварительным данным, больше всего посевов — 14,7 тыс. га — погибли от длительной засухи в Адыге-Хабльском, Ногайском и Хабезском районах, что составляет 27,2% от общей площади посевов", — сказали в ведомстве.
В региональном минсельхозе отметили, что более 2,6 тыс. посевов в Адыге-Хабльском, Карачаевском и Малокарачаевском муниципальных образованиях пострадали из-за сильных дождей с градом и шквалистого ветра, прошедших 1 июля. Сумма ущерба пока не определена.
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