Ещё
В Москве из-за дождя пробки достигли девяти баллов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве из-за дождя пробки достигли девяти баллов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Пробки в Москве вечером в четверг достигли из-за дождя 9 из 10 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».
Так, многокилометровые пробки образовались на Садовом кольце на севере и северо-востоке по внешней стороне и на северо-западе, западе и юге по внутренней стороне.
Движение также осложнено в центре города, в частности на Кремлевской набережной, по Большом Каменном мосту, в Якиманском проезде, на Болотной, Москворецкой и Пречистенской набережных, Тверской улице и Новом Арбате.
Километровые пробки наблюдаются по внешней стороне ТТК на севере, западе и востоке, а также по внутренней стороне на юге, северо-западе, севере и востоке.
Движение затруднено и на МКАД: по внешней стороне на северо-востоке и юго-западе, по внутренней — на юго-востоке и западе.
Последние новости
Директор ФБР прокомментировал предложение Путина Трампу "Китайцы спилили все". Кто на самом деле уничтожает русский лес Крепкий орешек. Что будет с рублем этим летом
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство296
Путин объявил об изменении внешней политики России630
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня6
В Нью-Йорке прогремел мощный взрыв29
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг25
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение