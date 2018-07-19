Ещё
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пробки в Москве достигли девяти баллов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Дорожная ситуация в столице продолжила ухудшаться, и заторы, по оценке сервиса Яндекс. Пробки, достигли уже девяти баллов.
Согласно данным сервиса, полностью в обе стороны стоит участок Садового кольца от Тверской до Ленинского проспекта, практически остановлено движение от Таганки до Цветного бульвара по внешней стороне, тяжелая ситуация на площади Тверской заставы, много заторов на МКАД, особенно сложно на востоке города в Измайлове, затем на подъездах к Ярославскому шоссе, где продолжаются работы по ликвидации последствий разгерметизации цистерны.
В Москве также продолжаются сильные дожди.
Российская Газета: последние новости
Как на юге России бизнесмены получили прибыль от аномальной жары Из-за ливней в Пекине отменили сотни авиарейсов Путин призвал сделать внешнюю политику экономически ориентированной
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство296
Путин объявил об изменении внешней политики России630
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня6
В Нью-Йорке прогремел мощный взрыв29
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг25
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение