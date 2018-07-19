Пробки в Москве достигли девяти баллов

Дорожная ситуация в столице продолжила ухудшаться, и заторы, по оценке сервиса Яндекс. Пробки, достигли уже девяти баллов.

Согласно данным сервиса, полностью в обе стороны стоит участок Садового кольца от Тверской до Ленинского проспекта, практически остановлено движение от Таганки до Цветного бульвара по внешней стороне, тяжелая ситуация на площади Тверской заставы, много заторов на МКАД, особенно сложно на востоке города в Измайлове, затем на подъездах к Ярославскому шоссе, где продолжаются работы по ликвидации последствий разгерметизации цистерны.