Синоптики: неделя в Москве завершится дождями

В столичном регионе до конца недели будут идти дожди, которые обеспечит южный циклон и его атмосферные фронты. Прогремят грозы и ожидается усиление ветра до 12-17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РФ.

По прогнозу синоптиков, 20 июля в городе ожидается дождь, местами сильный, гроза, днем воздух прогреется до 24-26 градусов. В субботу и воскресенье ночами местами будут идти небольшие дожди, температура от 18 до 20 градусов. Днем пройдут кратковременные дожди, местами гроза, ожидается до 29 тепла, пишет НСН.

«С началом новой недели циклон постепенно будет отходить, атмосферное давление начнет расти. Местами возможны кратковременные дожди. Ночью прогнозируется 15-20 градусов, днем — 22-27», — рассказали в Гидрометцентре.