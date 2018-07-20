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Жители Некрасовки занимаются скандинавской ходьбой в любую погоду
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Жители Некрасовки занимаются скандинавской ходьбой в любую погоду 

Управа района Некрасовка 50 минут назад
Фото: Управа района Некрасовка
В филиале «Некрасовка» ТЦСО «Жулебино» в рамках проекта «Московское долголетие» продолжаются занятия по скандинавской ходьбе. Данный вид физической активности становится очень популярным среди жителей района. Своим наглядным примером участники передают заряд бодрости и активности, выходя на занятия по лесным тропинкам в любую погоду. Ни знойная жара, ни летний дождь не могут остановить самых целеустремленных.
Записаться на занятия можно в филиале «Некрасовка» ТЦСО «Жулебино» по телефону 8 (495) 706-75-79 и по адресу: ул. Рождественская, д. 21, корп. 5. (ис)
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