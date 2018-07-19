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Москвичей огорчил сильный дождь
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Москвичей огорчил сильный дождь 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Пользователи соцсети делятся фотографиями и видеокадарами, на которых запечатлены последствия ливня.
Москву накрыл сильный дождь. Жители столицы активно выкладывают в соцсети фото и видео ливня, а также делятся своими впечатлениями о погоде.
— Когда рад, что на работе. Москву заливает, — написала пользователь под ником babsik, выложив в Instagram видео ливня за окном.
Когда рад, что на работе. Москву заливает #moscow #rain #summer
Публикация от Olga Goncharova (@babsik)
19 Июл 2018 в 6:19 PDT  Многие москвичи огорчены охватившей город погодой.
Ужас какой дождь
Публикация от Полиночка (@chibisova09)
19 Июл 2018 в 6:17 PDT  Ууух…
Публикация от lilu2708 (@lilu27081013)
19 Июл 2018 в 6:17 PDT  Некоторые пользователи радуются тому, что во время сильного дождя находятся в машине или в здании (на работе или дома).
Обожаю сильный ☔, особенно когда я дома или в машине! #москва #россия #ливень #дождь #авто #покатушки #moscow #rain #auto #car  Публикация от (@nevidimka_007)
19 Июл 2018 в 6:18 PDT  А у нас дождик, во время успели добежать с поликлиники #дождик #ливень #непогода
Публикация от Олеся Никонова (@olesechka_nikonova)
19 Июл 2018 в 6:15 PDT  Дожди, как люди, совершенно разные… И повод разный, по какому льют, А души у дождей всегда прекрасные… Поэтому всегда их люди ждут. Дожди бывают от любви счастливые… Дождинки самоцветами горят… Дожди такие, самые красивые И так к лицу им праздничный наряд. Бывает, засмеется дождик весело… Протянешь к небу руки… нет его! И солнышко свои лучи развесило, А по земле тепло… как молоко… А иногда дожди бывают грустные… Случается, что на душе печаль… Дожди такие, очень людям нужные Пройдут тихонько, чтобы не мешать… Бывает, что дожди прольются грозами… Как слезы градом, льются в три ручья… Дожди такие людям небом посланы, Чтоб бед не натворили сгоряча. Дожди, как жизнь, всегда разнообразные… Нет в жизни одинаковых путей… Как судьбы у людей, бывают разные… Так и характер разный… у дождей. #дождь #ливень #лужи #капли #гром #лето2018 #июль #MariyaSmolyakova #dnkgroup #группаDNK #Россия #Москва #москва #moskow
Публикация от Мария Смолякова Группа DNK (@ponomasha)
19 Июл 2018 в 6:13 PDT  Однако некоторые москвичи, несмотря на дождь, находят поводы для шуток. Например, пользователь под ником alikimovich снял на видео «стул провинившегося человека». На кадрах виден стул летнего кафе, который заливает струей дождевой воды. А другая пользовательница соцсети под ником anna_agastache, сфотографировав дождь, спрашивает у своих подписчиков, кто хотел на море.
Стул провинившегося человека
Публикация от Андрей Аликимович (@alikimovich)
19 Июл 2018 в 6:23 PDT  Кто хотел на море? Пожалуйста! #дождь #ливень #москва #хамовники
Публикация от Agastache (@anna_agastache)
19 Июл 2018 в 6:19 PDT  Напомним, что синоптики объявили на четверг, 19 июля, «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного дождя, грозы и ветра, порывы которого будут достигать 17 метров в секунду. «Желтый» уровень продлен и на 20 июля. О сильных дождях москвичей предупредили и сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России (подробнее…).
Вечерняя Москва: последние новости
Синоптики продлили «желтый» уровень опасности в столице на 17 июля Хорошая погода позволит москвичам наблюдать по ночам светящиеся серебристые облака Метеоролог Евгений Тишковец: На следующей неделе столицу ожидают проливные дожди и шквалистые ветры
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