Профессор КФУ рассказал, когда в Татарстане закончится дождливая погода

Завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев рассказал, когда в Татарстане наступит сухая погода, без осадков, передает пресс-служба Казанского федерального университета.

По словам профессора, 20 июля территория Татарстана еще будет находиться под влиянием северо-восточной периферии глубокого циклона, перемещающегося в западном направлении. По прогнозу Гидрометцентра РФ , ближайшие два дня погода будет носить неустойчивый характер — возможны ливни, грозы. Температурный фон выше нормы на 3-4 градуса (27-28 градусов выше нуля). За прошедшие двое суток (17 и 18 июля) на территории Татарстана выпало более 15 мм осадков при месячной норме в 69 мм.

Как отметил профессор КФУ, с субботы на погоду начнет влиять юго-восточная периферия Скандинавского антициклона, осадки прекратятся. А с начала следующей недели дневные температуры повысятся до 30-градусной отметки, осадков не ожидается.