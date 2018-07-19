Ещё
Грозовой фронт надвигается на Нижегородскую область
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грозовой фронт надвигается на Нижегородскую область 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comГрозовой фронт надвигается на Нижегородскую областьГроза надвигается на Нижегородскую область. МЧС разослал экстренное предупреждение о вероятности возникновения ЧС.
По прогнозам синоптиков в ближайшие часы ожидаются грозы, ливни, град, возможно усиление ветра до 13-18 м/с.
ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует населению:
Во время града по возможности не выходите из дома, находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон.
Без особой необходимости не выезжайте на личном транспорте.
Управляя транспортным средством, снизьте скорость, так как ухудшается видимость, размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение.
Если сильный порывистый ветер застал вас на улице, старайтесь укрыться в ближайшем здании, держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставляйте вблизи них свои автомобили. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.
Во время грозы не прячьтесь под высокими деревьями (особенно одинокими), держитесь подальше от высоких металлических конструкций, постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме. Сотовый телефон при нахождении на улице лучше отключить.
Во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде, мотоцикле.
Во время грозы рекомендуется отключить в доме все бытовые и электроприборы, радио, не пользуйтесь обычным и сотовым телефонами.
На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем.
Нижегородская правда: последние новости
На Нижний Новгород надвигается гроза Осторожно, горячо! Как пережить жару без вреда для здоровья — советы врача. Дождик лей! МЧС сообщает о кратковременных дождях в Нижегородской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России82
Казаки просят отменить пенсии424
Путин допустил обострение ситуации на Украине209
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона8
Выпившая Волочкова показала нового возлюбленного30
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение