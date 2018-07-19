Ливни и град надвигаются на Нижний Новгород

Согласно прогнозам синоптиков ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», днем 19 июля в городе и местами по области ожидаются обильные осадки, а восточный ветер усилится до 13–18 м/с. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по региону.

Непогода сохранится ночью и утром 20 июля. В связи с этим в Нижегородской области объявлено экстренное предупреждение. Не исключаются повреждения линий электропередачи и связи, обрушения слабоукрепленных объектов, падения деревьев.

Сильный ветер и град могут затруднить проведение высотных работ. Возможно осложнение ситуации на дорогах: рост ДТП и затруднения в работе всех видов транспорта. Ливни способны спровоцировать оползни.

МЧС рекомендует гражданам по возможности оставаться дома, не приближаясь при этом к окнам, а также сообщать в администрацию обо всех замеченных обрывах проводов.

Напомним, что дождливая погода задержится в Нижегородской области области в предстоящие выходные.

Фото: vk.com