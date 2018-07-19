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Ливни и град надвигаются на Нижний Новгород
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Ливни и град надвигаются на Нижний Новгород 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Согласно прогнозам синоптиков ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», днем 19 июля в городе и местами по области ожидаются обильные осадки, а восточный ветер усилится до 13–18 м/с. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по региону.
Непогода сохранится ночью и утром 20 июля. В связи с этим в Нижегородской области объявлено экстренное предупреждение. Не исключаются повреждения линий электропередачи и связи, обрушения слабоукрепленных объектов, падения деревьев.
Сильный ветер и град могут затруднить проведение высотных работ. Возможно осложнение ситуации на дорогах: рост ДТП и затруднения в работе всех видов транспорта. Ливни способны спровоцировать оползни.
МЧС рекомендует гражданам по возможности оставаться дома, не приближаясь при этом к окнам, а также сообщать в администрацию обо всех замеченных обрывах проводов.
Напомним, что дождливая погода задержится в Нижегородской области области в предстоящие выходные.
Фото: vk.com
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