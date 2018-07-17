В столице всю неделю будет жарко

В течение недели синоптики прогнозируют температуру от 25 до 32 градусов. Сегодня ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Сегодня температура воздуха в столице будет 28-29 градусов, что на пять градусов выше нормы. Кроме этого, на протяжении всей недели в Москве ожидаются кратковременные дожди, они будут носить локальный характер.