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В столице всю неделю будет жарко
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В столице всю неделю будет жарко 

Ясенево 17 июля 2018
Фото: Ясенево
В течение недели синоптики прогнозируют температуру от 25 до 32 градусов. Сегодня ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Сегодня температура воздуха в столице будет 28-29 градусов, что на пять градусов выше нормы. Кроме этого, на протяжении всей недели в Москве ожидаются кратковременные дожди, они будут носить локальный характер.
"Москвичам рекомендуют не находиться долго на солнце и не выходить на улицу с 12:00 до 17:00. Однако если это необходимо, нужно надеть головной убор или взять с собой зонтик для защиты от прямых солнечных лучей. Одежда должна быть свободной и из натуральных тканей", — отметили в Главном управлении МЧС России по Москве.
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