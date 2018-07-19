Синоптики предупреждают орловцев об ухудшении погоды

На Орловщине ожидается ухудшение погоды, сообщила пресс-служба местного Гидрометцентра.

Так, в пятницу, 20 июля, ночью и днем местами будут идти дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью будет колебаться от +15°С до +20°С, днем потеплеет до +29°С. Ветер южный, 4-9 м/с, при грозах порывы могут достигать опасных 18 м/с.

На выходных погода в регионе не улучшится. По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье ожидаются кратковременные дожди. Ночью столбик термометра достигнет отметки +18°С, днем воздух будет прогреваться до +27°С.