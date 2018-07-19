Ураган под Саратовом сдул общественные остановки 

Сразу несколько металлических павильонов перевернулись от сильных порывов ветра. Конструкциям, которые находятся в промзоне города Балаково Саратовской области, снесло крыши. К счастью, никто во время инцидента не пострадал.
Жители города сообщили об инциденте в социальных сетях. Уточняется, что остановка находится в безлюдном месте. На территории бывшей Европейской мебельной кампании.
Напомним, металлическая остановка уже не первый раз падает от ветра. Причина — ненадежность крепления.
Фото: «Типичный Балаково» ВК