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Ураган под Саратовом сдул общественные остановки
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Ураган под Саратовом сдул общественные остановки 

Новости Саратова 35 минут назад
Фото: Новости Саратова
Сразу несколько металлических павильонов перевернулись от сильных порывов ветра. Конструкциям, которые находятся в промзоне города Балаково Саратовской области, снесло крыши. К счастью, никто во время инцидента не пострадал.
Жители города сообщили об инциденте в социальных сетях. Уточняется, что остановка находится в безлюдном месте. На территории бывшей Европейской мебельной кампании.
Напомним, металлическая остановка уже не первый раз падает от ветра. Причина — ненадежность крепления.
Фото: «Типичный Балаково» ВК
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