Ураган под Саратовом сдул общественные остановки

Сразу несколько металлических павильонов перевернулись от сильных порывов ветра. Конструкциям, которые находятся в промзоне города Балаково Саратовской области , снесло крыши. К счастью, никто во время инцидента не пострадал.

Жители города сообщили об инциденте в социальных сетях. Уточняется, что остановка находится в безлюдном месте. На территории бывшей Европейской мебельной кампании.

Напомним, металлическая остановка уже не первый раз падает от ветра. Причина — ненадежность крепления.

Фото: «Типичный Балаково» ВК