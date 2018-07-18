Жару можно переждать в ТЦСО «Вешняки»

Этим летом в столице установилась довольно жаркая погода, в этой связи стоит иметь в виду, что вешняковцы пенсионного возраста имеют возможность переждать самые жаркие часы в комфортных условиях.

Кондиционированные зоны пребывания для представителей старшего поколения по традиции организованы в территориальном центре социального обслуживания «Вешняки».

Как известно, с возрастом людям становится сложнее переносить жару. У пожилых людей может наступить ухудшение общего самочувствия или случиться тепловой удар, иногда наблюдаются покраснение кожи, повышение температуры, головные боли, головокружения и другие проявления. Возможен даже обморок. Чтобы обезопасить себя, нужно в жару избегать пребывания под воздействием прямых солнечных лучей. Если вы понимаете, что уже перегрелись, смочите холодной водой любую ткань и приложите ко лбу. Чтобы не наступило обезвоживание, выпейте прохладной воды.

А лучше всего переждать самую жару в ТЦСО «Вешняки» по адресу: ул. Реутовская, д. 6А. Здесь вешняковцы могут отдохнуть в актовом зале или в гостиной. В этих помещениях есть кондиционеры и кулеры с водой. Зоны отдыха рассчитаны суммарно на 75 человек. Жители старшего поколения могут прийти сюда с 9:00 до 20:00 с понедельника по четверг, с 9:00 до 18:45 в пятницу, с 9:00 до 17:00 в субботу.