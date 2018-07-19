Ещё
Вырванные с корнем деревья и разломанные трубы: как бушевал ураган в Ярославле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Путин допустил обострение ситуации на Украине

Вырванные с корнем деревья и разломанные трубы: как бушевал ураган в Ярославле 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Ветер валил деревья
Непогода, обрушившаяся на Ярославль, доставила немало хлопот жителям города и спасателям. Сильный ветер с корнем валил деревья и ломал водосточные трубы.
— На улице Комсомольской ветром оторвало желоб водосточной трубы. Он повис над головами пешеходов. Для этой работы понадобилась автовышка. Спасатели убрали нависающий кусок трубы и спустили его на землю. На улице Большая Октябрьская дерево ветром было вырвано с корнем и упало на пешеходную зону и парковку. К счастью, обошлось без пострадавших, — рассказали в Центре гражданской защиты Ярославля.
К счастью, обошлось без пострадавших
Деревья преграждали собой путь
На Республиканском проезде дерево упало во дворе жилого дома, чудом не зацепив балконы.
Труба повисла над пешеходами
На улице Салтыкова-Щедрина спасатели распиливали дерево, упавшее на металлическое ограждение во двое и перегородившее проезд автотранспорта. Так как дерево было большим, пришлось распиливать его на несколько частей для того, чтобы освободить проход и проезд.
Погода в Ярославле ведёт себя, как капризная дама. Она скоро вновь поменяется.
76.ru: последние новости
Черноземный циклон перевернёт погоду в Ярославской области: каких ждать сюрпризов С юга придут фронтальные разделы: какая погода ожидает ярославцев на этой неделе Переславский депутат устроил в Госдуме пикет против пенсионной реформы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми79
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»113
Российская база в Сирии уничтожила НЛО140
Россиянка пустила труп мужа на кабачки17
В Хабаровске умер российский миллиардер60
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
01:31
«Свободу Меланье Трамп!»: что не так с первой леди США
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение