Вырванные с корнем деревья и разломанные трубы: как бушевал ураган в Ярославле

Ветер валил деревья

Непогода, обрушившаяся на Ярославль , доставила немало хлопот жителям города и спасателям. Сильный ветер с корнем валил деревья и ломал водосточные трубы.

— На улице Комсомольской ветром оторвало желоб водосточной трубы. Он повис над головами пешеходов. Для этой работы понадобилась автовышка. Спасатели убрали нависающий кусок трубы и спустили его на землю. На улице Большая Октябрьская дерево ветром было вырвано с корнем и упало на пешеходную зону и парковку. К счастью, обошлось без пострадавших, — рассказали в Центре гражданской защиты Ярославля.

К счастью, обошлось без пострадавших

Деревья преграждали собой путь

На Республиканском проезде дерево упало во дворе жилого дома, чудом не зацепив балконы.

Труба повисла над пешеходами

На улице Салтыкова-Щедрина спасатели распиливали дерево, упавшее на металлическое ограждение во двое и перегородившее проезд автотранспорта. Так как дерево было большим, пришлось распиливать его на несколько частей для того, чтобы освободить проход и проезд.

Погода в Ярославле ведёт себя, как капризная дама. Она скоро вновь поменяется.