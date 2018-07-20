Дожди в Подмосковье привели к увеличению количества краснокнижных орхидей

"Благодаря обильным дождям в начале июля орхидеи вырастают крупными и здоровыми", — сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования московского региона.

Большинство видов этого семейства орхидей занесены в Красную книгу Московской области, а некоторые находятся в Красной книге России

Подмосковные орхидеи очень уязвимы, так как помимо определенного биотопа многим из них необходимо тесное взаимодействие с определенными видами почвенных грибов, уточнил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган

Он также заявил, что многие жители Подмосковья пытаются незаконно забрать орхидеи к себе домой. Орхидеи входят в перечень объектов особой охраны в существующих и проектируемых заказниках и памятниках природы Подмосковья. За кражу растений граждане несут административную ответственность в виде штрафа и конфискации цветов.