Синоптики предупредили москвичей о «балтийском синдроме»

30-градусная жара в выходные в Москве будет переноситься тяжелее из-за повышенной влажности.

Об этом в четверг, 19 июля, рассказал агентству «Москва» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец . Он объяснил, что ливни и грозы сохраняться в столице и на нынешних выходных, однако температура воздуха поднимется до 30-градусной отметки. Такой показатель на 5-7 градусов выше нормы.

«На фоне повышенной влажности и ливневых дождей жара будет переноситься еще тяжелее — будет возникать «балтийский синдром», когда повышенная влажность сохраняется при высокой температуре. Такая жара гораздо хуже переносится, чем она есть на самом деле», — рассказал Тишковец.

Он также добавил, что дожди будут кратковременными, но интенсивными.

Напомним, в четверг в Москве ожидается +26 градусов и порывы ветра до 15 м/с.