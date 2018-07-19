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Синоптики предупредили москвичей о «балтийском синдроме»
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Синоптики предупредили москвичей о «балтийском синдроме» 

ИД «Собеседник» 1 час назад
30-градусная жара в выходные в Москве будет переноситься тяжелее из-за повышенной влажности.
Об этом в четверг, 19 июля, рассказал агентству «Москва» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он объяснил, что ливни и грозы сохраняться в столице и на нынешних выходных, однако температура воздуха поднимется до 30-градусной отметки. Такой показатель на 5-7 градусов выше нормы.
«На фоне повышенной влажности и ливневых дождей жара будет переноситься еще тяжелее — будет возникать «балтийский синдром», когда повышенная влажность сохраняется при высокой температуре. Такая жара гораздо хуже переносится, чем она есть на самом деле», — рассказал Тишковец.
Он также добавил, что дожди будут кратковременными, но интенсивными.
Напомним, в четверг в Москве ожидается +26 градусов и порывы ветра до 15 м/с.
ИД «Собеседник»: последние новости
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