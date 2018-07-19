Погода на выходных в Кемеровской области будет неустойчивой

Синоптики рассказали о погоде на выходных в Кемеровской области

По информации Кемеровского Гидрометцентра, в пятницу днем по территории области пройдет холодный атмосферный фронт. Температура +22, +27°С, по северу области +17, +22°С. Северо-восточный ветер, порывы до 12-17 м/с. Также по области в отдельных районах возможны дожди и грозы. Ночью +6, +11°С, местами до +16°С.

В субботу днем также возможны дожди, температура +20, +25°С. Восточный ветер с порывами до 16 м/с. Ночью столбик термометра понизится до +6, +11°С.

В воскресенье ожидаются осадки, пасмурная погода. Ветер сменит направление на юго-восточное с порывами до 16 м/с. Температура днем +22°С, ночью +8, +13°С.