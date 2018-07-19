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В музыкальной гостиной Центра соцобслуживания организована зона отдыха
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В музыкальной гостиной Центра соцобслуживания организована зона отдыха 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Зона отдыха, которая рассчитана на тридцать человек, организована в филиале «Косино-Ухтомский» ГБУ «ТЦСО „Вешняки“. Лето — жаркая пора, температура очень часто превышает отметку в тридцать градусов. Пожилым людям, а также тем, кто не совсем здоров трудно находится на улице долгое время. Поэтому иногда, чтобы добраться до места назначения нужно передохнуть в прохладном помещении и затем двигаться дальше.
Теперь это можно сделать в музыкальной гостиной филиала. Там есть телевизор с большим экраном, кондиционер и кулер с питьевой водой. Кроме того, при желании отдыхающие имеют возможность выбрать книгу для прочтения в небольшой библиотеке.
Посетить зону комфортного пребывания можно по адресу: ул. Святоозерская, 11. Она работает: пн. -чт. с 9.00 до 20.00, в пятницу с 9.00 до 18.45, в субботу с 9.00 до 17.00.
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
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