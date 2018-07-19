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Штормовое предупреждение объявили на 19-21 июля на Ставрополье
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Штормовое предупреждение объявили на 19-21 июля на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 53 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Синоптики объявили штормовое предупреждение по Ставрополью на 19-21 июля, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе регионального МЧС.
Жителям края угрожает ливень, гроза и шквалистый ветер, местами может пройти град. Из-за обильных осадков вероятно затопление улиц, огородов и некоторых жилищ. Град может причинить большой ущерб жилищам и растениям. Вероятно увеличение количества ДТП.
Ставропольцам, живущим в частных домах, рекомендуют подготовиться к возможным последствиям стихии: заранее убрать с улицы все вещи, поставить автомобиль в гараж или припарковаться подальше от деревьев, прочистить ливневые стоки и укрепить ненадёжные конструкции. Горожанам не советуют совершать поездки, выходить из помещения в непогоду и пользоваться электроприборами в грозу.
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