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Облачная погода и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве 19 июля
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Облачная погода и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве 19 июля 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Сегодня, 19 июля, в столице ожидается облачная с прояснениями погода, дожди и до 26 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Предстоящим днем столичный регион по-прежнему будет находиться под влиянием циклона, который сохранит пониженный фон атмосферного давления и неустойчивый характер погоды с грозовыми дождями. Жара немного спадет, но температурный режим останется все же выше климатической нормы. По сведениям синоптиков метеобюро Москвы и области, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Ближе к полудню пройдет кратковременный дождь, местами его интенсивность будет достигать критериев сильного, в отдельных районах ливни будут сопровождаться грозами. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет плюс 24-26 градусов, по области — до 26 градусов тепла. Ветер северо-восточного направления 5-10 м/с, местами порывами до 15 м/с», — следует из сообщения.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение Облачная погода и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве 19 июля появились сначала на Москва Меняется.
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