Облачная погода и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве 19 июля

Сегодня, 19 июля, в столице ожидается облачная с прояснениями погода, дожди и до 26 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион по-прежнему будет находиться под влиянием циклона, который сохранит пониженный фон атмосферного давления и неустойчивый характер погоды с грозовыми дождями. Жара немного спадет, но температурный режим останется все же выше климатической нормы. По сведениям синоптиков метеобюро Москвы и области, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Ближе к полудню пройдет кратковременный дождь, местами его интенсивность будет достигать критериев сильного, в отдельных районах ливни будут сопровождаться грозами. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет плюс 24-26 градусов, по области — до 26 градусов тепла. Ветер северо-восточного направления 5-10 м/с, местами порывами до 15 м/с», — следует из сообщения.

Сообщение Облачная погода и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве 19 июля появились сначала на Москва Меняется.