Москвичам пообещали до 26 градусов тепла, грозы и ветер 15 м/с 19 июля

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы и области в четверг, 19 июля.

Как передает ресурс «Метеоновости», в предстоящие сутки жара в столичном регионе постепенно начнет спадать под влиянием циклона, который также обусловит пониженный фон атмосферного давления и неустойчивый характер погоды с грозовыми дождями.

Синоптики отмечают, что 19 июля воздух в Москве прогреется до 24-26 градусов тепла, по области — до 21-26 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10 м/с, однако во время ливня и грозы, которые пройдут во второй половине дня, его порывы могут достигать 15 м/с.

По словам специалистов, такие погодные условия негативно скажутся на самочувствии метеозависимых людей с сосудистыми патологиями, нарушениями мозгового кровообращения, сердечной и легочной недостаточностью, вегетативной дисфункцией, симптомами хронической усталости и нейроциркуляторной дистонией. На грозы и порывистый ветер также отрицательно могут отреагировать москвичи с психо-эмоциональными расстройствами.

Остро реагирующим на погоду жителям столичного региона рекомендуется сократить часы нахождения на солнце, а также употреблять больше жидкости.