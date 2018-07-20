Дождь и до 28 градусов тепла ожидает москвичей 20 июля

Воздух в столице прогреется до 24-26 градусов, а в области — до 23-28 градусов выше нуля.

Облачная и дождливая погода и до 28 градусов тепла ожидает жителей столичного региона в пятницу, 20 июля.

— В последний день рабочей недели обширный циклонический вихрь не оставит в покое Москву и ее окрестности, и продолжит портить погоду, — сообщает портал «Метеоновости».

Синоптики добавили, что небо затянет облаками, и на город прольются кратковременные дожди. Местами в Москве и Подмосковье возможны сильные ливни и гроза. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5-10 метров в секунду.

Воздух в столице прогреется до 24-26 градусов, а в области — до 23-28 градусов выше нуля. Атмосферное давление вырастет и составит днем 740 миллиметров ртутного столба.