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Дождь и до 28 градусов тепла ожидает москвичей 20 июля
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Дождь и до 28 градусов тепла ожидает москвичей 20 июля 

Вечерняя Москва 44 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Воздух в столице прогреется до 24-26 градусов, а в области — до 23-28 градусов выше нуля.
Облачная и дождливая погода и до 28 градусов тепла ожидает жителей столичного региона в пятницу, 20 июля.
— В последний день рабочей недели обширный циклонический вихрь не оставит в покое Москву и ее окрестности, и продолжит портить погоду, — сообщает портал «Метеоновости».
Синоптики добавили, что небо затянет облаками, и на город прольются кратковременные дожди. Местами в Москве и Подмосковье возможны сильные ливни и гроза. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5-10 метров в секунду.
Воздух в столице прогреется до 24-26 градусов, а в области — до 23-28 градусов выше нуля. Атмосферное давление вырастет и составит днем 740 миллиметров ртутного столба.
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