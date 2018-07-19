Как калининградцы переносят жаркое лето

Жара и духота пришли в Калининградскую область . Увеличилось число обращений за медицинской помощью, а в электричках на морском направлении настоящий ажиотаж. Как пережить эти знойные дни без опасности для здоровья, и когда ждать прохлады.

Вот такие кадры облетели сегодня калининградские социальные сети. Уехать на «Ласточках» к морю получается не у всех. Такая же давка и на автовокзалах.

— Ну, вот ехали на 141, там были места. Потом стали набирать в проход. Девушке стало плохо. А вентилятор не включён.

Ольга Гагара, жительница Калининграда:

— Когда мы пришли, и приехала электричка «Ласточка», то в неё просто не вошли, она была полная, закрыла дверь и уехала.

Татьяна Скоробогатенко, жительница Калининграда:

— Народу на электричке очень много. Но хоть какое-то движение воздуха, какой-то кондиционер.

Тем, кто всё-таки смог добраться до пляжа, повезло больше. Ведь здесь от духоты спасает прохладный морской ветер.

Карина Мулюкова, корреспондент:

— После нескольких дней продолжительных дождей, наконец, наступила жара. Пляжи Калининградской области заполнены людьми, желающими позагорать и искупаться в прохладном Балтийском море. Несмотря на будний день, здесь почти не осталось свободного места.

Как объясняют синоптики, регион попал в так называемую периферийную область крупного циклона: он движется с юга на европейскую часть России . Вместе с теплом атмосферный вихрь принес в регион и невыносимую духоту.

Игорь Гуйван, заместитель директора Калининградского Гидрометцентра:

— Высокая влажность обусловлена влиянием вот этого вот обширного циклона. С обширными облачными образованиями и теплыми воздушными массами. Этот циклон принёс ливни, грозы, нарушившие городскую жизнь в Поволжье, на юге. Его центр находится южнее Москвы . Он заполняется и медленно разрушается.

Из-за жары калининградцы стали чаще обращаться и скорую помощь. Медики рекомендуют одеваться по сезону и выпивать более двух литров жидкости в сутки. Особенно осторожными стоит быть загорающим: бездумное принятие солнечных ванн может привести к тепловому удару.

Валерий Сергеев , заместитель главного врача скорой помощи Калининграда:

— Загорать, как правило, лучше не лежа на топчане или полотенце, а в движении. Играя в мячик, гуляя вдоль берега моря. Равномернее и лучше получается загар. Начинать, кто не подготовлен, лучше с 15-20 минут. И постепенно увеличивать время до 2-3 часов, но не более.

По-настоящему летняя погода продержится в Калининграде ещё как минимум пару дней: 19-о и 20-о числа воздух прогреется до 25 градусов. Долгожданная прохлада наступит уже в начале выходных.