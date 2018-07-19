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В выходные дни в столице ожидается 30-градусная жара
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В выходные дни в столице ожидается 30-градусная жара 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: MosDay.ru
В выходные дни в Москве ожидается жаркая погода до 30 градусов. Как сообщают синоптики центра погоды «Фобос», пасмурная и дождливая погода в московском регионе сохранится до конца рабочей недели, передает сайт argumenti.ru.
Воздух прогреется до отметки не выше 25 градусов. «В выходные из-за туч станет чаще выглядывать солнце, ветер изменит направление на южное. Всё это в совокупности приведет к возвращению 30-градусной жары», — обещают метеорологи.
В ближайшее время в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди с грозами.
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