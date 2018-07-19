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Тридцатиградусная жара в столице спадет на следующей неделе, дождей будет меньше
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Тридцатиградусная жара в столице спадет на следующей неделе, дождей будет меньше 

Агентство «Москва» 28 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
После жарких выходных, температура воздуха в Москве снизится, хотя останется выше климатической нормы, дожди будут менее интенсивными. Об этом Агентству городских новостей новостей «Москва» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«На следующей неделе, как и до конца месяца, температура останется выше нормы. В среднем от 25 до 30 градусов при норме 23,1 градуса. Дождей будет меньше, чем на этой неделе, будет больше солнца, меньше осадков, они будут более локальными, не такими серьезными», — сказал Е. Тишковец.
Ранее Е. Тишковец сообщил Агентству «Москва» о том, что в ближайшие выходные, 21-22 июля, температура в Москве достигнет 30-градусной отметки, при сохранении повышенной влажности такая погода приведет к появлению «балтийского синдрома». Жара будет казаться сильнее, чем она есть на самом деле.
Агентство «Москва»: последние новости
Тридцатиградусная жара вернется в Москву в выходные «Желтый» уровень опасности из-за грозы и сильного ветра держится в столичном регионе третий день Летний зной начнет спадать в Москве со среды, дожди задержатся на всю неделю
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