Тридцатиградусная жара в столице спадет на следующей неделе, дождей будет меньше

«На следующей неделе, как и до конца месяца, температура останется выше нормы. В среднем от 25 до 30 градусов при норме 23,1 градуса. Дождей будет меньше, чем на этой неделе, будет больше солнца, меньше осадков, они будут более локальными, не такими серьезными», — сказал Е. Тишковец.

Ранее Е. Тишковец сообщил Агентству «Москва» о том, что в ближайшие выходные, 21-22 июля, температура в Москве достигнет 30-градусной отметки, при сохранении повышенной влажности такая погода приведет к появлению «балтийского синдрома». Жара будет казаться сильнее, чем она есть на самом деле.