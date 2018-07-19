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Зонт или панама: с чем лучше жителям Самарской области выйти на улицу в выходные
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Зонт или панама: с чем лучше жителям Самарской области выйти на улицу в выходные 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Метеорологи прогнозируют дожди
В конце рабочей недели в Самарской области установится жаркая погода с дождями и грозами. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
— В ночь на пятницу, 20 июля, столбик термометра опустится до +16…+21 градуса. Днем же воздух прогреется до +26…+31 градуса. В течение всего дня сохранится вероятность дождя и грозы. Их будет сопровождать порывистый восточный ветер скоростью 5–10 м/с, — рассказали в ведомстве.
Ночью в субботу, 21 июля, столбик термометра покажет +16…+21 градус. Сохранится вероятность грозы и дождей. Днем воздух прогреется до +26…+31.
— На погоду в Самарской области влияют фронтальные разделы, идущие с юго-запада России, — пояснили синоптики. — Кроме дождя и порывистого ветра есть вероятность града.
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