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На Ростов в ближайшее время обрушатся гроза, град и шквалистый ветер
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На Ростов в ближайшее время обрушатся гроза, град и шквалистый ветер 

Деловое сообщество 2 часа назад
Синоптики предрекают сегодня, 19 июля, резкое ухудшение погоды в Ростовской области. В частности, на регион и донскую столицу обрушатся гроза, град и шквалистый ветер. Он будет дуть с порывами до 22 м/с. Спасатели просят жителей области не находиться рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, слабо закрепленными конструкциями, витринами, а также не парковать там свои машины. Также во время грозы не стоит прятаться под деревьями и говорить по мобильному телефону. Специалисты МЧС просят жителей быть внимательными при выходе на улицу, максимально исключая пребывание на ней. При возникновении ЧС следует обращаться по телефону 01, (101).
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