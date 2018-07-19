На Ростов в ближайшее время обрушатся гроза, град и шквалистый ветер 

Синоптики предрекают сегодня, 19 июля, резкое ухудшение погоды в Ростовской области. В частности, на регион и донскую столицу обрушатся гроза, град и шквалистый ветер. Он будет дуть с порывами до 22 м/с. Спасатели просят жителей области не находиться рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, слабо закрепленными конструкциями, витринами, а также не парковать там свои машины. Также во время грозы не стоит прятаться под деревьями и говорить по мобильному телефону. Специалисты МЧС просят жителей быть внимательными при выходе на улицу, максимально исключая пребывание на ней. При возникновении ЧС следует обращаться по телефону 01, (101).