В Карелии из-за жары и ветра ввели режим повышенной готовности для спасателей

Глава Карелии Артур Парфенчиков ввел в регионе режим повышенной готовности для экстренных служб, задействованных в ликвидации ЧС, в связи с жаркой сухой погодой и усилением ветра, пишет Karelinform.ru со ссылкой на региональную администрацию.

Аномально жаркая сухая погода (температура воздуха 28 — 32° С) и усиление ветра до 12 — 15 м/с создают на территории республики неблагоприятную обстановку, чреватую возникновением лесных пожаров. В связи с этим главам муниципальных образований рекомендовано ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.