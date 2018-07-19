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В Карелии из-за жары и ветра ввели режим повышенной готовности для спасателей
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В Карелии из-за жары и ветра ввели режим повышенной готовности для спасателей 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Карельские вести
Глава Карелии Артур Парфенчиков ввел в регионе режим повышенной готовности для экстренных служб, задействованных в ликвидации ЧС, в связи с жаркой сухой погодой и усилением ветра, пишет Karelinform.ru со ссылкой на региональную администрацию.
Аномально жаркая сухая погода (температура воздуха 28 — 32° С) и усиление ветра до 12 — 15 м/с создают на территории республики неблагоприятную обстановку, чреватую возникновением лесных пожаров. В связи с этим главам муниципальных образований рекомендовано ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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