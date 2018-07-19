Режим повышенной готовности объявлен в Карелии

Аномальная жара создает неблагоприятную обстановку, чреватую возникновением лесных пожаров.

В связи с пожароопасной обстановкой в Карелии введен режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписал глава республики.

Режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС объявлен с 08:00 19 июля.

Аномально жаркая сухая погода (температура воздуха 28 — 32° С) и усиление ветра до 12–15 м/с создают на территории республики неблагоприятную обстановку, чреватую возникновением лесных пожаров. В связи с этим главам муниципальных образований рекомендовано ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.

Арендаторам лесных участков рекомендовано обеспечить полную готовность сил и средств пожаротушения, организовать ежедневное патрулирование арендованных участков, а также своевременно предоставлять информацию о пожарной ситуации в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства, сообщает пресс-центр правительства региона.

Оперативную передачу информации об осложнении пожарной обстановки и фактах возгораний в лесах в Центр управления в кризисных ситуациях необходимо обеспечивать министерству природных ресурсов и экологии региона.