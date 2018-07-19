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Режим повышенной готовности объявлен в Карелии
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Режим повышенной готовности объявлен в Карелии 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Аномальная жара создает неблагоприятную обстановку, чреватую возникновением лесных пожаров.
В связи с пожароопасной обстановкой в Карелии введен режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписал глава республики.
Режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС объявлен с 08:00 19 июля.
Аномально жаркая сухая погода (температура воздуха 28 — 32° С) и усиление ветра до 12–15 м/с создают на территории республики неблагоприятную обстановку, чреватую возникновением лесных пожаров. В связи с этим главам муниципальных образований рекомендовано ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.
Арендаторам лесных участков рекомендовано обеспечить полную готовность сил и средств пожаротушения, организовать ежедневное патрулирование арендованных участков, а также своевременно предоставлять информацию о пожарной ситуации в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства, сообщает пресс-центр правительства региона.
Оперативную передачу информации об осложнении пожарной обстановки и фактах возгораний в лесах в Центр управления в кризисных ситуациях необходимо обеспечивать министерству природных ресурсов и экологии региона.
МЧС рекомендовано усилить контроль за исполнением ограничений, связанных с введением особого противопожарного режима на территории республики.
По материалам: ptzgovorit.ru
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