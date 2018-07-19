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В Нижнем Новгороде ожидаются дождливые и теплые выходные
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В Нижнем Новгороде ожидаются дождливые и теплые выходные 

В городе N 30 минут назад
Фото: В городе N
Несколько недель в Нижнем Новгороде сохранялась 30-градусная жара, а во вторник, 17 июля, прошел настоящий ливень. И с этого дня началась череда дождей, которые будут идти и в предстоящие выходные. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Погода».
В пятницу, 20 июля, весь день будет идти небольшой дождь при температуре воздуха +24°…+25° днем и +19°…+21° ночью. При этом скорость восточного ветра не будет превышать 5 м/с.
В субботу, 21 июля, погода в Нижнем Новгороде существенно не изменится. Температура сохранится в тех же пределах: +25°…+26°. Зато в течение дня не ожидается дождей: будет пасмурно, но без осадков. Ветер будет дуть с востока со скоростью 4,6 м/с.
В воскресенье, 22 июля, в Нижнем Новгороде снова начнутся дожди, а температура воздуха не изменится. Направление ветра — восточное, скорость — 4 м/с.
Напомним, после прошедшего ливня в Нижнем Новгороде начало «трещать по швам» все благоустройство. Так, например, Волжскую набережную снова размыло во время дождя, а метро и улицы города затопило.
Также мы сообщали, что на Московском вокзале с потолка хлынула вода.
Фото: pixabay.com
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