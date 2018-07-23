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В Москве со среды начнется длительная 30-градусная жара
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В Москве со среды начнется длительная 30-градусная жара 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Продолжительная жаркая погода придет в столичный регион в среду, столбики термометров в течение недели могут превышать 30-градусные отметки, сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос» в понедельник.
"Начиная со среды на погоду будет влиять антициклональная активная деятельность, поэтому в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье будет практически нулевая вероятность осадков, немного облаков, много солнца. Столбики термометров пойдут на штурм 30-градусных отметок, даже, может быть, немного выше", — сказал собеседник агентства.
Синоптик отметил, что период такой жаркой погоды будет самым длительным с начала сезона.
"Я напомню, что за этот месяц всего один день было чуть выше 30-градусов, сейчас ожидается как минимум неделя", — пояснил он.
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