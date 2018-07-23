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Синоптики предупредили о продолжительной жаре в Москве с 25 июля
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Синоптики предупредили о продолжительной жаре в Москве с 25 июля 

RT на русском 6 часов назад
Фото: Москва центр
Синоптики прогнозируют продолжительную жару погоду в Московском регионе с 25 июля.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погодный центр «Фобос».
«Начиная со среды на погоду будет влиять антициклональная активная деятельность, поэтому в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье будет практически нулевая вероятность осадков, немного облаков, много солнца. Столбики термометров пойдут на штурм 30-градусных отметок, даже, может быть, немного выше», — сказали в погодном центре.
Отмечается, что период такой жаркой погоды будет самым длительным с начала сезона.
Ранее, как сообщал «ВашГород.ру», синоптики Кемеровского гидрометцентра объяснили аномальную жару в регионе.
RT на русском: последние новости
Синоптики объяснили аномальную жару в Кемеровской области В Москве 21 июля ожидается до + 27 °С В Москве 22 июля ожидается до +24 °С
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