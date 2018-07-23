Синоптики предупредили о продолжительной жаре в Москве с 25 июля

Синоптики прогнозируют продолжительную жару погоду в Московском регионе с 25 июля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погодный центр «Фобос».

«Начиная со среды на погоду будет влиять антициклональная активная деятельность, поэтому в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье будет практически нулевая вероятность осадков, немного облаков, много солнца. Столбики термометров пойдут на штурм 30-градусных отметок, даже, может быть, немного выше», — сказали в погодном центре.

Отмечается, что период такой жаркой погоды будет самым длительным с начала сезона.

Ранее, как сообщал «ВашГород.ру», синоптики Кемеровского гидрометцентра объяснили аномальную жару в регионе.