Погода в Москве 19 июля 

Сегодня Центральная Россия останется во власти циклонического вихря, насыщенного плотными массивами дождевой облачности, ограничивающей приток солнечного тепла, что, впрочем, всего лишь вернет температурный фон в пределы своей климатической нормы. Днем в Москве и Подмосковье облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные ливни, грозы. Максимальная температура воздуха в столице +23…+25°, по области +21…+26°. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Относительная влажность около 85%. Атмосферное давление будет меняться и составит 738 мм рт. ст.
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