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Погода в Москве 19 июля
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Погода в Москве 19 июля 

Метеовести 19 июля 2018
Сегодня Центральная Россия останется во власти циклонического вихря, насыщенного плотными массивами дождевой облачности, ограничивающей приток солнечного тепла, что, впрочем, всего лишь вернет температурный фон в пределы своей климатической нормы. Днем в Москве и Подмосковье облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные ливни, грозы. Максимальная температура воздуха в столице +23…+25°, по области +21…+26°. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Относительная влажность около 85%. Атмосферное давление будет меняться и составит 738 мм рт. ст.
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