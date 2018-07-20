МЧС: ливни с градом и сильный ветер возможны на Дону 20-21 июля

Ливни с градом и сильный ветер возможны в Ростовской области 20-21 июля, сообщает ГУ МЧС РФ по Ростовской области., — говорится в сообщении.

Жителям и гостям региона рекомендуется максимально исключить пребывание на улице в непогоду, быть предельно внимательными при парковке транспорта, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами.

В случае экстренной ситуации нужно звонить по телефону «101». Единый телефон доверия ГУ МЧС РФ по Ростовской области: (863) 239-99-99.