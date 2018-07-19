Дожди в Челябинске продлятся до выходных

Синоптики прогнозируют в ближайшие два дня ненастную и довольно прохладную погоду.

По данным Gismeteo, в четверг, 19 июля, в Челябинске будет пасмурно, с дождями, ближе к вечеру возможна гроза. Температура будет колебаться в пределах + 17 +19 градусов. Такую же погоду обещают и в пятницу, 20-го. Причём гроза должна разразиться дважды — около 11 и 20 часов.

А в субботу, 21 июля, вновь проглянет солнце. Однако небольшие осадки по-прежнему возможны. При этом температура повысится до + 20-21 градусов.

В воскресенье синоптики прогнозируют возвращение хорошей погоды — весь день будет солнечно с показателями + 18 +19.