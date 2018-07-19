Волгоградцам пообещали дождливые и ветреные выходные

Высохшему после дождя Волгограду пообещали новую партию осадков с сильным ветром.

Синоптики уверены, что в компании с дождями и грозами в город придет ветер с порывами до 20 м/с.

— Кратковременные дожди не обойдут стороной ни Волгоград, ни Волгоградскую область , — уточнили в региональном центре по гидрометеорологии. — Погода по традиции направляет в регион свое трио: дожди, грозы и ветер с порывами до 20 м/с.

Во время осадков, которых ждут до конца недели, волгоградцам можно не бояться дурманящей жары.

— Температура воздуха поднимется не выше 35 градусов, — уверены волгоградские синоптики. — Ночью градусники покажут от + 19 до + 23.

После сильного ливня на прошлых выходных волгоградцам всю неделю обещали продолжение стихии — синоптики предвещали ливни и сильный ветер, который мог уйти на отдельные районы Волгоградской области. По словам практикующего климатолога Анатолия Судакова, пожаловавший в город фронт — окклюзия мог задержаться в регионе на три — четыре дня.