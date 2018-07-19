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Читу затопило на миллиард рублей
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Читу затопило на миллиард рублей 

News.ru 1 час назад
Июльские дожди в Чите стали причиной самого крупного в истории региона паводка. Выпало рекордное количество осадков с 1936 года. Общий ущерб от первой волны оценен в более чем миллиард рублей.
«С 1 по 18 июля в Чите выпало 268 миллиметров при месячной норме 104 миллиметра — превышен абсолютный максимум за весь период наблюдений», — отмечается на сайте регионального гидрометцентра.
Предыдущий рекорд был установлен в 1980 году — 254 миллиметра.
Больше всего пострадал поселок Курорт-Дарасун, где18 июля выпало 150 миллиметров за шесть с половиной часов.
В районах затопления разрушены мосты и дороги. Синоптики предсказывают вторую волну мощных осадков и призывают жителей региона готовиться к ней.
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