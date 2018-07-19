Жара немного спадет: прогноз погоды на выходные в Тюмени

В выходные температура воздуха понизится на несколько градусов

В предстоящие выходные, 21 и 22 июля, в Тюмени дневные прогулки не будут проходить под палящим солнцем. Синоптики обещают небольшое снижение температуры — будет тепло, но комфортно.

— В последний рабочий день недели, 20 июля, возможны небольшие дожди. Днем воздух прогреется до 24 градусов, а ночью температура упадет до 13 градусов. Порывы ветра в этот день могут достигать 12 метров в секунду, — рассказали синоптики. — В выходные жара немного отступит.

В субботу и воскресенье дождей не прогнозируют, но будет переменная облачность. Воздух прогреется до 21-22 градусов тепла.

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