Какую погоду ожидать жителям Башкирии в ближайшие дни?

Те, кто плохо переносит жару, еще на пару дней может вздохнуть с облегчением. Погоду на завтра-послезавтра вряд ли ждут сильные изменения. Синоптики обещают такую же бодрящую свежесть (по крайней мере по утрам) и временные дожди. Ливней и гроз будет немного меньше, в основном они коснутся южных районов республики.

— Местами небольшие кратковременные дожди, по югу — умеренные грозы. Ветер умеренный восточный и юго-восточный, но местами порывистый. Температура воздуха ночью 14-19 градусов, днем — 24-29, — сообщает Башгидрометцентр.