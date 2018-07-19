Ещё
Какую погоду ожидать жителям Башкирии в ближайшие дни?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Какую погоду ожидать жителям Башкирии в ближайшие дни? 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Те, кто плохо переносит жару, еще на пару дней может вздохнуть с облегчением. Погоду на завтра-послезавтра вряд ли ждут сильные изменения. Синоптики обещают такую же бодрящую свежесть (по крайней мере по утрам) и временные дожди. Ливней и гроз будет немного меньше, в основном они коснутся южных районов республики.
— Местами небольшие кратковременные дожди, по югу — умеренные грозы. Ветер умеренный восточный и юго-восточный, но местами порывистый. Температура воздуха ночью 14-19 градусов, днем — 24-29, — сообщает Башгидрометцентр.
ufa1.ru: последние новости
+ 30 градусов и грозы: какая погода ждет жителей Башкирии 6 июля Пришла пора с жарой проститься: в Башкирию вернулись дожди и грозы Сильный ветер и туман на дорогах: в Башкирии объявлено штормовое предупреждение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К санкциям против РФ подключились новые страны515
Россия готовит ответный удар по Украине82
Российский певец покончил с собой181
Россия пошла против решения США5
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы12
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение