Синоптики обещают Приморцам жаркие выходные

Ближайшие выходные в Приморском крае пройдут со словами «Лето пришло!». Синоптики прогнозируют на субботу и воскресенье аномально жаркую погоду, практически без осадков.

А уже начало рабочей недели будет дождливым.