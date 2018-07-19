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Синоптики обещают Приморцам жаркие выходные
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Синоптики обещают Приморцам жаркие выходные 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Ближайшие выходные в Приморском крае пройдут со словами «Лето пришло!». Синоптики прогнозируют на субботу и воскресенье аномально жаркую погоду, практически без осадков.
А уже начало рабочей недели будет дождливым.
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