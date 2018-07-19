Дочь Тимати пропустила ответственное выступление из-за болезни

У дочери музыканта поднялась температура до 39 градусов.

Белокурая наследница Тимати и Алены Шишковой Алиса занимается балетом. Воспитанием девочки занимается бабушка Симона Юнусова, которая в микроблоге, посвященном увлечениям четырехлетней внучки, сообщила, что дочь музыканта несколько дней готовилась к важному концерту, но накануне мероприятия серьезно заболела.

— Накануне у ребенка поднимается температура до 39 градусов! Уже ночью, меняя мокрое полотенце на горячем лбу, понимаешь, что все, мы никуда не едем, — сообщила Симона. К слову, Алиса часто становится объектом едких замечаний со стороны пользователей социальных сетей (подробнее…)