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Дочь Тимати пропустила ответственное выступление из-за болезни
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Дочь Тимати пропустила ответственное выступление из-за болезни 

Вечерняя Москва 50 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
У дочери музыканта поднялась температура до 39 градусов.
Белокурая наследница Тимати и Алены Шишковой Алиса занимается балетом. Воспитанием девочки занимается бабушка Симона Юнусова, которая в микроблоге, посвященном увлечениям четырехлетней внучки, сообщила, что дочь музыканта несколько дней готовилась к важному концерту, но накануне мероприятия серьезно заболела.
— Накануне у ребенка поднимается температура до 39 градусов! Уже ночью, меняя мокрое полотенце на горячем лбу, понимаешь, что все, мы никуда не едем, — сообщила Симона. К слову, Алиса часто становится объектом едких замечаний со стороны пользователей социальных сетей (подробнее…)
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