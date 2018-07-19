Гроза с сильным ветром придет в Москву и Подмосковье

Грозовой дождь, сопровождающийся сильным ветром, освежит московский регион в среду, 18 июля, передает телеканал «360».

Об этом сообщил центр погоды «Фобос».

"Днем в Москве Подмосковье облачно с неустойчивыми прояснениями. Ливни, грозы", — сообщается на сайте.

Воздух в столице прогреется до +23… +25 градусов, в Подмосковье температура воздуха будет колебаться от +22 до +27 градусов тепла.

Свежий северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Во время грозы он будет порывистым.

По словам метеорологов, в столице и области продолжает действовать «желтый» уровень погодной опасности, а вероятность дождей с грозами сохранится в регионе 19 и 20 июля. Жаркая и душная погода будет испытывать москвичей до конца недели. В связи с этим медики призывают пить больше воды, воздержаться от занятий спортом на солнце и носить головные уборы.