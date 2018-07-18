Ещё
Неугомонные грозы. Желтый уровень погодной опасности продлили на четверг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неугомонные грозы. Желтый уровень погодной опасности продлили на четверг 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Четвертый день подряд синоптики объявляют погоду в городе потенциально опасной, сообщает телеканал Москва 24.
Желтый уровень погодной опасности в столичном регионе продлили и на четверг. Синоптики предупреждают о грозе и сильных порывах ветра. Жара временно спала, но температура изменилась незначительно и все еще остается выше нормы. До выходных может выпасть почти половина месячной нормы осадков.
"В четверг, из-за близости к центра циклона в Москве сохранится облачная погода с грозовыми дождями, которые местами по прежнему будут сильными. Будет дуть северо-восточный ветер. Температурный режим изменится мало — мы по-прежнему остаемся во власти очень теплых воздушных масс", — отметила ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк.
В ночь со среды на четверг температура воздуха в Москве составит плюс 18 — плюс 20, а в области — плюс 15 — плюс 20. Днем воздух в столице прогреется до плюс 22 — плюс 24, а в Подмосковье — до 21–26 градусов тепла.
По данным метеорологов, начиная с пятницы температура вновь начнет повышаться, будет усиливаться жара. К воскресению возможно повышение дневной температуры до 25–30 градусов.
Несмотря на то, что основная зона осадков покинет столичный регион, дождей и гроз будет достаточно много, так что впереди москвичей ждет настоящее субтропическое лето.
Москва24: последние новости
За 30. Жара и грозы ожидаются в столице 16 июля Жара и кратковременные дожди ожидаются в столице в четверг Военные назвали причину взрыва у каирского аэропорта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греция парировала выпад России161
Российский певец покончил с собой44
У Розенбаума нашли рак42
В США подготовили санкции из-за «Северного потока-2»118
Россияне бегут с Дальнего Востока74
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение