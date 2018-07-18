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Корреспондент «Говорит Москва» рассказал об угрозе срыва курортного сезона в Крыму
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Корреспондент «Говорит Москва» рассказал об угрозе срыва курортного сезона в Крыму 

Говорит Москва 41 минуту назад
«Курортный сезон оказался под угрозой: на ЮБК вода упала до 12 градусов, а на Азовском побережье нашествие огромных медуз. Некоторые экземпляры достигают полуметра. Отдыхающие в Крыму оказались на грани нервного срыва: всё южное побережье захватило холодное течение, температура воды упала до +13 градусов. Купаются только моржи. А на Азовском побережье Крыма, где отличные открытые песчаные пляжи, сегодня нашествие крупных медуз. Аурелия — это самые большие медузы, которые водятся Чёрном море. Некоторые экземпляры достигают полуметра. Они не смертельны для человека, но ожоги оставляют достаточно болезненные. Сейчас эти существа находятся у побережья, и отдыхающие могут только ходить вокруг воды. Получается, тысячи людей, которые приехали в Крым, фактически не купаются. Там холодно, а здесь страшно в воду зайти».
С аналогичной проблемой отдыхающие в Крыму сталкивались в конце июня — тогда животные оккупировали Балаклавскую бухту в Севастополе.
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