Москва встанет в пробки из-за дождя и дачников

Власти столицы предупредили автомобилистов о вероятности крупных заторов, которые в пятницу парализуют кольцевые дороги и главные вылетные магистрали.

Пробки возникнут по двум причинам: из-за ухудшения погодных условий и большого потока водителей, выезжающих за город в преддверии выходных. Наибольшие заторы ожидаются на Садовом кольце, ТТК, МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область.

Синоптики прогнозирую к вечеру пятницы ливень и грозу с порывами ветра до 17 метров в секунду.

Днем ранее в Москве были зафиксированы 9-балльные пробки. Так, в четверг после мощного ливня ряд улиц затопило, из-за чего автомобилисты были вынуждены искать пути объезда. Водители публиковали множество фотографий в социальных сетях, жалуясь на плохую работу ливневой канализации.

Ситуация осложнилась происшествием на 88 километре МКАД, где произошла утечка кислоты из цистерны. Как сообщал «Авторамблер», многокилометровая пробка растянулась на внешней и на внутренней стороне кольцевой автодороги.