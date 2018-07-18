В Омске концентрация сероводорода в воздухе превысила норму в 2,5 раза

Местные жители пожаловались на неприятный запах в Нефтяниках 17 и 18 июля. Передвижная эколаборатория после обращения граждан провела проверку воздуха. 27 жалоб и 12 звонков о неприятном запахе в Советском округе Омска поступали в течение двух дней. В связи с этим экомобиль дважды выезжал для проверок. Специалисты, проанализировав полученные результаты, пришли к выводу, что в воздухе оказалось повышенное содержание химических веществ. — Нам стало известно о превышении предельно-допустимой концентрации (ПДК) в воздухе сероводорода в 2,5 раза. Работаем в связке с Росприроднадзором по регламенту оперативного реагирования, вместе с контрольно-надзорными ведомствами устанавливаем источник, — заявил глава минприроды Илья Лобов Медики сообщают, что повышенное содержание сероводорода не оказывает негативное влияние на здоровье человека.