Ещё
В Омске концентрация сероводорода в воздухе превысила норму в 2,5 раза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Омске концентрация сероводорода в воздухе превысила норму в 2,5 раза 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Местные жители пожаловались на неприятный запах в Нефтяниках 17 и 18 июля. Передвижная эколаборатория после обращения граждан провела проверку воздуха. 27 жалоб и 12 звонков о неприятном запахе в Советском округе Омска поступали в течение двух дней. В связи с этим экомобиль дважды выезжал для проверок.
Специалисты, проанализировав полученные результаты, пришли к выводу, что в воздухе оказалось повышенное содержание химических веществ.
— Нам стало известно о превышении предельно-допустимой концентрации (ПДК) в воздухе сероводорода в 2,5 раза. Работаем в связке с Росприроднадзором по регламенту оперативного реагирования, вместе с контрольно-надзорными ведомствами устанавливаем источник, — заявил глава минприроды Илья Лобов.
Медики сообщают, что повышенное содержание сероводорода не оказывает негативное влияние на здоровье человека.
Омск Здесь: последние новости
Омичей всю неделю ожидает 30-градусная жара На Омск надвигается шторм с дождем и градом В Омской области на выходных ожидается жара с грозами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа118
Россиянам дадут еще один выходной191
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры185
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа223
Названы сроки ввода конкурента «Северного потока-2»47
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение